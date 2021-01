LIVE TICKER US-WAHL-KRIMI (Wahlbetrug)

01.01.2021

12:45 Uhr

Anwalt Lin Wood: „Wow! Mike Pence verkündet am Silvesterabend, dass er nicht mehr plant, eine Karriere in der Politik zu verfolgen!

Schätze, all jene, die sagten, er sei ein egomanischer Wolf im Schafspelz, der sich auf einen Lauf im Jahr 2024 konzentriert, lagen falsch.

Gute Entscheidung, Mike. Sie sind sowieso nicht geeignet, Präsident zu sein.“