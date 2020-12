Einsamkeit – wie lange noch?

Der erste Weihnachtstag bringt uns allen wahrscheinlich schmerzlich in Erinnerung, wie bitter die aktuelle Situation wg. der Corona-Maßnahmen ist. Die meisten von uns sitzen allein in Wohnzimmern und denken vielleicht an ihre Liebsten.

Zahlreiche Menschen in Heimen sind fast vollkommen abgeschottet. Trostlos ist das Weihnachtsfest in der Regel auch in anderen Jahren in solchen Einrichtungen. Jetzt haben die meisten Menschen seit Tagen und Wochen keinen einzigen Verwandten oder Bekannten mehr gesehen. Einsamkeit, Depressionen und gebrochener Lebenswille: Am Ende werden wir die Opfer Hier weiterlesen...