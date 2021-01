Ernüchternde Erkenntnis jetzt auch bei Moderna

Der Impfstoff gegen das Corona-Virus, den die US-Firma Moderna entwickelt hat, weist in einigen Teilen durchaus ernüchternde Zahlen auf, so Beobachter. Der ORF in Österreich publizierte nun Zahlen, die in den meisten Medien derzeit so nicht zu finden sind.

Moderna: Nebenwirkungen

Die Schutzrate, die publiziert wurde, beläuft sich auf 94,1 % zur "Verhinderung von Covid-19-Erkrankungen inklusive schwerer Verlaufsformen", so das "New England Journal of Medicine". Bei Risikogruppen mit chronischen Lungenproblemen und ähnlichen Vorerkrankungen wurde für 18-65jährige eine Schutzrate von 94,4 % gemessen, bei