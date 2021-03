Grüne Ideologie wird in Hamburg Realität

Die sozialistische Ideologie der Grünen, welche die Abschaffung des Baus von Einfamilienhäusern vorsieht und das Leben von Menschen in „kleinen Wohnungen in Städten“ favorisiert, ist in Hamburg-Nord bereits Realität geworden. Bereits 2019 kündigten die Grünen an, dass keine Einfamilienhäuser mehr in Deutschland gebaut werden sollen. Vielmehr sollte Menschen in kleinen Wohnungen in Städten leben. Dann bräuchten sie kein Auto mehr und die Lösung für den Platzmangel von Windparks sei gefunden. Denn Einfamilienhäuser würden den Platz verschwenden, den die riesigen Windräder bräuchten, Hier weiterlesen...