Lockdown und Depressionen: Natürliche Heilmittel

Die Impfeuphorie und die Diskussion um “Leugner” oder “Skeptiker” in den Medien verdrängt alle Nebenwirkungen der aktuellen Corona-Pandemie und der Maßnahmen. Die Zahl der an Krebs verstorbenen Menschen oder der Herzinfarkt – und Schlaganfallpatienten soll nach unten gegangen sein. Die Menschen haben aus Angst vor Ansteckungen in den Krankenhäusern auf Basis der Berichterstattung den Weg in die Kliniken wohl nicht mehr gefunden. Noch desaströser ist die Bilanz bei den psychischen Folgen.

Depressionen zu befürchten

Demnach sind allerorten mehr Depressionen zu befürchten, hieß es Hier weiterlesen...