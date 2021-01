Schreckliche Nachricht für Corona-Impffreunde: Viren bei Affen nach Impfung nachweisbar

Die Diskussion um Sonderrechte für Geimpfte in Deutschland hat schon jetzt Fahrt aufgenommen. Vor allem die SPD belehrt in Teilen das Volk, dass die Gutwilligen, also die Geimpften, freier sein sollten als die Nicht-Geimpften. Die Merkel-Regierung hat (wie auch die Regierungen in zahlreichen anderen Ländern) bis dato alles auf die Karte „Impfungen“ gesetzt. Der Schutz solle umfassend sein und die Gutwilligen würden, so der Tenor, auch die Verbreitung der Pandemie aufhalten. Auch dieses Kartenhaus droht nun wie so viele andere in Hier weiterlesen...